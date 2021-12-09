Ощадбанк призвал граждан забрать пластиковые карты в отделениях

Государственный Ощадбанк призвал граждан Украины обратиться при первой возможности до отделений финучреждения и забрать свои новые банковские карты

В Ощадбанке приняли решение снова продлить срок действия пластиковых карточек украинских пенсионеров, которые имеют статус внутренне перемещенных лиц (ВПО). Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Граждане этой категории по разным причинам не имеют возможности забрать перевыпущенные пластиковые карты. Срок действия бывших банковских карточек Ощадбанка для ВПО истек в период с 2020 по 2021 г., однако украинцы не могут их перевыпустить, поскольку возникли трудности с пересечением линии разграничения в зоне ООС.

Однако Пенсионный фонд продолжает ежемесячно перечислять на счета переселенцев их пенсионные выплаты. В свою очередь, в Ощадбанке снова решили продлить срок действия карт ВПО. Об этом сообщила начальник филиала Донецкого областного управления “Ощадбанка” Светлана Ивенко.

Внутренне перемещенным лицам для получения карточек Ощадбанка следует записаться в электронную очередь и согласовать визит в отделение. Сделать это можно по телефону: 0-800-210-800, через чат-бот приложений Telegram и Messenger или на сайте Ощадбанка.

“По возможности обратитесь в отделение банка и получите свои карты. Они уже перевыпущены, доставлены и ждут вас”, – обратилась к клиентам начальник филиала Донецкого областного управления Ощадбанка.

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