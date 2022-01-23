Ощадбанк предупредил своих клиентов о прекращении выплаты пенсий после 31 марта. Это касается определенной категории граждан

Те, кто не хочет лишиться выплаты пенсий, должны получить новые карты в Ощадбанке до этой даты. Однако процесс получения таких карт затруднен, а для маломобильных групп населения вообще недоступен.

Речь идет о пенсионерах, проживающих на неподконтрольной территории, в так называемых ЛНР и ДНР. Им уже несколько раз продлевали срок действия карт, но теперь говорят, что 31 марта 2022 года – последняя дата. Больше продлевать сроки годности ныне действующих карточек Ощадбанк не будет.

Об этом рассказали пенсионерам украинские чиновники в эфире РадиоДонбасс, ответив на вопросы радиослушателей. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Чтобы попасть на украинскую территорию, жителям ОРДЛО приходится сутки ехать через Россию

Получение новых карт для граждан, проживающих в ЛДНР – процесс весьма затратный и по времени, и по усилиям, и по деньгам. Ведь в связи с эпидемией пункты пропуска практически закрыты. Поэтому, чтобы добраться до Украины, жителям неподконтрольных территорий приходится ехать более суток через территорию Российской Федерации. Не всем пенсионерам это по карману и не всем позволяет здоровье.

Есть еще один способ получить новую карту Ощадбанка – через доверенное лицо. Однако для этого нужно оформить доверенность. Причем доверенность, оформленная на территории ОРДЛО, не имеет юридической силы, поскольку ЛНР и ДНР – непризнанные республики. Поэтому, опять же, ближайшее место, где можно оформить доверенность, имеющую законную силу – территория РФ.

Ближайший пункт, где это могут сделать – Куйбышево Ростовской области – пограничный российский населенный пункт. Тамошние нотариусы готовы предоставить такую ​​услугу за 8 тысяч гривен. Пенсионеры жалуются, что не у всех есть такие деньги. Да и малоподвижным гражданам (лежащим, а также инвалидам-колясочникам) туда не добраться, жалуются жители неподконтрольной территории.

В Ощадбанке заявили, что больше продлевать срок действия карт не будут

Между тем в Ощадбанке заявили: банк искусственно продолжал действие карт жителям ОРДЛО в течение двух лет, однако больше продолжать не будут. 31 марта – последний день. По словам начальника Донецкого областного управления Ощадбанка Светланы Ивенко, граждане с неподконтрольной территории имели два года для замены карт. Многие из них нашли способ побывать на украинской территории через единственный открытый КПВВ Новотроицкое.

“Только за декабрь примерно 8 тысяч жителей оккупированных территорий обратились в отделения банка в Донецкой области, несмотря на только один открытый КПВВ, Новотроицкое, и то раз в два дня. В среднем 700-800 человек ежедневно обращаются к нам”, – говорит Ивенко.

Пенсионерам из ОРДЛО Ощадбанк предварительно отправил SMS-сообщения, в которых указано отделение банка, где они могут получить новую карту. Однако если им удобнее получать ее в другом отделении, об этом нужно сообщить заранее. Тогда в течение трех дней карточку доставят в отделение, которое указал пенсионер.

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