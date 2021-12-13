“Оранжевая” зона увеличивается, а “желтая” – сокращается: карантин в Украине

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В Украине увеличилась “оранжевая” зона карантина. С сегодняшнего дня в ней находится три области

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на сайт МОЗ. Передает NNS

“Желтая” зона

Вторые сутки подряд эта зона уменьшается. Сегодня выбыла еще и Одесская область. Сейчас в эту зону входят:

  1. м. Киев,
  2. Днепропетровская,
  3. Ивано-Франковская,
  4. Кировоградская,
  5. Луганская,
  6. Львовская,
  7. Полтавская,
  8. Ровенская,
  9. Тернопольская,
  10. Харьковская,
  11. Херсонская.
  12. Черновицкая области.

“Красная” зона

В этой зоне без изменений после парада выхода областей на прошлой неделе. В ней находятся такие регионы:

  1. Винницкая,
  2. Волынская
  3. Житомирская,
  4. Запорожская,
  5. Киевская,
  6. Николаевская
  7. Сумская,
  8. Хмельницкая,
  9. Черкасская,
  10. Черниговская.

“Оранжевая” зона

Эта зона расширилась до трех областей и сегодня в ней находятся:

  • Донецкая,
  • Закарпатская,
  • Одесская области.

В «оранжевую» зону вошла еще одна область

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