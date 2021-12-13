В Украине увеличилась “оранжевая” зона карантина. С сегодняшнего дня в ней находится три области

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на сайт МОЗ. Передает NNS

“Желтая” зона

Вторые сутки подряд эта зона уменьшается. Сегодня выбыла еще и Одесская область. Сейчас в эту зону входят:

м. Киев, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская. Черновицкая области.

“Красная” зона

В этой зоне без изменений после парада выхода областей на прошлой неделе. В ней находятся такие регионы:

Винницкая, Волынская Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская Сумская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская.

“Оранжевая” зона

Эта зона расширилась до трех областей и сегодня в ней находятся:

Донецкая,

Закарпатская,

Одесская области.

В «оранжевую» зону вошла еще одна область