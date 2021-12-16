Обещанная ПриватБанком возможность оформить виртуальную карточку “єПідтримка” для зачисления “1000 от Зеленского” за вакцинацию от коронавируса оказалась труднодоступной. Клиенты жалуются на ограниченный функционал в приложении Приват24

На сайте “Минфин” один из клиентов Приватбанка рассказал о трудностях, которые возникают у пользователей при попытке оформить в Приват24 карту “єПідтримка” для зачисления “1000 гривен от Зеленского”. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Как оказалось, украинцы не смогут открыть указанную карточку без установки мобильной программы. Если такой возможности нет, придется выбрать другой банк

“Приватбанк предоставляет ограниченный функционал для клиентов у которых не установлено мобильное приложение. Или же, наоборот, часть сервисов доступна в ПК версии, но вы их не найдете в мобильном приложении. Например, если вы хотите открыть виртуальную карту єПідтримка, то без мобильного приложения у вас ничего не получится. То есть, если у вас нет возможности установить их приложение, то лучше сразу выбирайте другой банк для открытия этой карты”, – написал клиент Приватбанка в Сети.

В своем ответе служба поддержки Приватбанка порекомендовала обновить мобильное приложение Приват24 до последней версии, тогда появится возможность открыть карту “єПідтримка”: Кошелек – Карты – Добавить – “єПідтримка”.

В приложении “Дия” при подаче заявки на получение средств пользователям следует осуществить следующие действия: єПідтримка” – Получить помощь – Открыть новый счет, выбрав ПриватБанк.

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