Одна из категорий ФЛП освобождена от кассовых аппаратов

В Украине с 1 января 2022 года для ФЛП станут обязательными регистраторы (кассовые аппараты). Но одна из категорий ФЛП освобождается от кассовых аппаратов

Физические лица-предприниматели — плательщики единого налога первой группы в соответствии с положениями Налогового кодекса освобождаются от кассовых аппаратов при осуществлении хозяйственной деятельности. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Земляк.

«Категория ФЛП, осуществляющая исключительно розничную продажу товаров с торговых мест на рынках и/или проводящую хозяйственную деятельность по предоставлению бытовых услуг населению, не использует труд наемных лиц, с 1 января 2022 года не применяет РРО/ПРРО и не ведет учет товарных запасов», — идет речь в сообщении.

Физические лица-предприниматели — плательщики единого налога второй, третьей и четвертой групп согласно требованиям Налогового кодекса с 1 января 2022 года обязаны применять РРО/ПРРО при совершении расчетных операций независимо от вида деятельности и объема дохода.

Также отмечается, ФЛП-плательщики единого налога, осуществляющие продажу технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, а также лекарственных средств и изделий медицинского назначения, ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, а также плательщики единого налога, зарегистрированные плательщиками НДС, обязаны вести учет товарных запасов, в соответствии с требованиями утвержденного Порядка ведения учета товарных записей для физических лиц-предпринимателей, в том числе плательщиков единого налога, утвержденного приказом Минфина от 09.09.2021 №496.

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