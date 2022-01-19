За нарушение прохождения досмотра для водителей предусмотрены штрафы, но некоторым удастся избежать подобной судьбы. Во сколько обойдется обязательный техосмотр

Отечественные автолюбители будут вынуждены произвести техосмотр своего автомобиля. Процедуру планируют вернуть как обязательную, а подпадут под нее почти все транспортные средства. Впрочем, есть и исключения.

Кому можно не волноваться по поводу техосмотра, а кому придется раскошелиться и на сколько, рассказал «Телеграф». Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Новости Ю.

Кому нужно проходить, а кому нет?

Процедуру осмотра пригодности машины к эксплуатации не зря называют обязательной. Ее будут проходить практически все автомобили. Однако «практически все» означает «совершенно каждый».

Избежать обязательного ТО смогут транспортные средства, в которых:

скорость передвижения не превышает 25 км/час (т.н. «малоскоростные»);

двигатель имеет объем менее 125 куб. см (если это электрокар, но не превышает мощности 4 кВт);

имеет статус машины агросектора. Также они не должны передвигаться быстрее 40 км/ч;

нет необходимости пользоваться дорогами общего пользования.

В остальных случаях обязательный техосмотр придется проходить. Причем не только владельцам авто, но и любителям погонять на мотоциклах и мопедах.

Сколько придется заплатить?

Известна уже и предыдущая средняя стоимость подобной «роскоши»:

легковой автомобиль – 1000 грн;

грузовик – 1500 грн.

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