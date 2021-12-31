С 1 января 2022 г. вводятся обязательные кассовые аппараты. Но это касается не всех ФЛП. Минфин дает объяснение для кого есть исключение

Использование обычных регистраторов расчетных операций (РРО) или программных РРО со следующего месяца становится обязательным для определенных категорий малого бизнеса. В то же время применение РРО/ПРРО остается необязательным для других категорий.

Как отмечается на сайте Министерства финансов, применение РРО/ПРРО с 1 января 2022 становится обязательным. Это касается всех плательщиков единого налога второй-четвертой группы, за исключением ряда исключений. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Украинский капитал.

Так, например, применение РРО/ПРРО остается необязательным для ФЛП – плательщиков единого налога:

первая группа ;

второй-четвертой групп, которым согласно постановлению КМУ от 23 августа 2000 г. № 1336 с изменениями разрешено вместо РРО/ПРРО использовать расчетные книги и книги учета расчетных операций (РК и КОРО).

Настоящим Постановлением установлено, что с 1 января 2022 г. при продаже товаров (кроме подакцизных) на территории села ФЛП разрешено не использовать РРО/ПРРО (при условии использования РК и КОРО) если:

годовой объем расчетных операций не превышает 167 МЗП (в 2022 году – 1,09 млн грн) на одно структурное (обособленное) подразделение;

такая торговля не будет осуществляться в одном торговом объекте, где также продаются подакцизные товары;

такими ФЛП не осуществляется дистанционная торговля, в том числе через сеть Интернет;

сельскими советами и советами объединенных территориальных общин не принято решение об обязательном применении РРО/ПРРО на территории соответствующих общин.

В то же время, отменена возможность не использовать РК и КОРО при предоставлении услуг химчистки, страхования и предоставления туристических и экскурсионных услуг.

Для плательщиков единого налога первой группы обязанность вести учет товарных запасов не вводится.

Во всех других случаях для плательщиков единого налога второй-четвертой группы применение РРО/ПРРО с 1 января 2022 становится обязательным.

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