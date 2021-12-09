Новый вид оплаты услуг в Новая почта

Новая почта ввела новый вид оплаты с помощью сервиса ОщадРАУ

Компания Новая почта и государственный Ощадбанк запустили совместный проект. За доставку посылок можно заплатить бесконтактно с помощью сервиса ОщадРАУ. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA

Возможность бесконтактной оплаты с помощью сервиса ОщадРАУ будет особенно полезной для клиентов Новой почты в случае доставки посылок курьером.

“ОщадРАУ является удобным сервисом для службы курьерской доставки, ведь не требует дополнительного оборудования. Достаточно смартфона на базе Android с мобильным приложением, которое загружается из Google Play. Фактически это POS-терминал в телефоне, что соответствует требованиям безопасности расчетов, как и привычный платежный терминал”, – говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка.

Чтобы оплатить курьеру Новой почты доставку посылки бесконтактной картой или устройством с ApplePay или GooglePay, необходимо поднести платежное средство к смартфону курьера.

Электронный чек о транзакции клиенты Новой почты получат в дополнении перевозчика, на Viber или в СМС-сообщении. В пресс-службе Ощадбанка рассказали, что первыми бесконтактную оплату через ОщадРАУ начали принимать курьеры Новой почты в Полтаве. Пока эта услуга работает в десяти регионах Украины, далее планируется охватить всю страну.

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