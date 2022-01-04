Новые требования по стажу для выхода на пенсию в 2022 году

Для тех, кто сбирается выйти на пенсию в 2022 году, будут действовать новые требования по стажу

В частности, для того чтобы выйти на пенсию в 60 лет, гражданам нужно будет иметь минимум 29 лет стажа. В 2021 году для выхода на пенсию в 60 лет можно было при наличии страхового стажа по меньшей мере 28 лет. На пенсию в 63 года в 2022 году смогут выйти люди со страховым стажем от 19 до 29 лет. В 65 – при стаже от 15-ти до 18 лет. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

В случае отсутствия страхового стажа, который дает право на назначение пенсии по возрасту по достижении 63 лет, такая пенсия назначается по достижении человеком 65-летнего возраста. Размер выплат будет отличаться в зависимости от наличия полного (15-18 лет) стажа, либо отсутствия стажа. В 65 лет смогут выйти на пенсию украинцы, которые не имеют 15 лет стажа. Они будут получать социальную выплату. На сегодняшний день ее размер составляет 1 854 грн.

С каждым годом требования к стажу будут увеличиваться на 1 год до 2028 года. В итоге стаж составит 35 лет.

Некоторым украинцам могут засчитать двойной стаж к пенсии. Это касается тех граждан, которые выходят на пенсию на льготных условиях.

В частности, это пенсионеры, которые работали:

в психиатрических учреждениях здравоохранения;

в лепрозорных и противочумных учреждениях здравоохранения;

в учреждениях (отделениях) по лечению лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека или больных СПИДом;

в других инфекционных учреждениях (отделениях) здравоохранения;

в патолого-анатомических и реанимационных отделениях учреждений здравоохранения.

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