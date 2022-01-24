Новые правила начисления субсидии в 2022 году: кто получит помощь

Субсидии в Украине получают люди, доходы которых не позволяют оплатить коммунальные услуги, чтобы остались еще деньги на жизнь. В Украине в 2022 году появились новые правила начисления субсидии

В 2022 году выплаты на оплату счетов ЖКХ начисляются по установленным законом правилам. Об этом NNS узнал из сообщения на сайтеTODAY.UA.

Если домохозяйство платит за коммуналку больше определенного для нее обязательного платежа, рассчитываемого по специальной формуле с учетом среднемесячного совокупного дохода и количества членов семьи, то по закону потребители вправе обратиться за получением субсидии.

В период отопительного сезона украинцы с недостаточным уровнем доходов получают коммунальную субсидию. В среднем она составляет около 2000 в месяц. В остальное время помощь от государства составляет около 350 гривен ежемесячно.

Чтобы оформить субсидию в 2022 году, следует собрать пакет документов и предоставить его вместе с заявлением в местные органы соцзащиты. Оформить пособие на оплату коммуналки можно также через программу “Дия” или онлайн на сайте Минсоцполитики.

В пакет документов должны входить: право на доходы и расходы; справка о доходах каждого члена семьи, договоре аренды жилья (при наличии).

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