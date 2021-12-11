Новые функции для отправки видео появились в Viber

Viber запустил новые функции, которые пригодятся бизнес-пользователям. Теперь владельцы бизнес-аккаунтов смогут отправлять клиентам видео, а пользователи смогут копировать коды проверки или ссылки на эти видео.

Опция заработает в обновленной версии Viber на Android, iOS и ПК накануне Нового года. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA

Функция будет работать для видео в форматах 3gp, m4v, mov и mp4 с максимальным размером файла в 200 МБ. Пользователи Viber смогут ответить на видео и закрепить его в диалоге с брендом, как и любое другое бизнес-сообщения.

Новая опция позволит брендам делиться еще более интересным, креативным и полезным контентом со своими клиентами в Viber. С помощью видео, бренды смогут более наглядно показать новые продукты. А также рассказать об их особенностях, отправить инструкции по использованию и тому подобное.

Кроме того, пользователи Viber смогут копировать коды проверок, номера телефонов, адреса электронных почт, промокоды, коды доставки и ссылки в бизнес-сообщениях. Это еще больше упростит взаимодействие клиентов с брендами. Функция работает для номеров, состоящих из четырех или более цифр. При длительном нажатии номер скопируется, а на экране появится сообщение “Номер скопировано”.

При коротком нажатии на ссылку, адрес электронной почты или телефонный номер (длиной более 7 цифр), на который можно позвонить и отправить сообщение, пользователь Viber увидит меню с несколькими опциями: звонок, сообщение, добавить в список контактов и тому подобное.

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