Следует признать, что украинцам будут доставаться “запрещенные” пластиковые пакеты по очень значительным ценам. Кабинет министров Украины утвердил новые цены на пластиковые пакеты

Правительственное постановление о новых ценах на кульки в точках розничной торговли и местах общественного питания вступит в силу в феврале 2022 года. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Минимальная розничная стоимость полиэтиленового пакета, согласно постановлению Кабмина, которое вступит в силу с 1 февраля 2022 года, будет стартовать от 2 гривен.

Так, стоимость пакетов со стенками толщиной более 50 микрометров без ручек и боковых складок составит 2 гривны. Пакеты без ручек, но без боковых складок будут стоить украинским потребителям 2,5 гривны.

Пакеты с ручками и боковыми складками с 1 февраля 2022 будут стоить в супермаркетах и ​​местах общественного питания не менее 3 гривен.

Власти Украины намерены снизить использование в стране пластиковых пакетов. С этой целью в июне 2021 года был принят Закон “Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины”.

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