Нацбанк к концу 2021 года выпустит памятные новые банкноты номиналами 50 и 1000 гривен, посвященные 30-летию Независимости Украины. Это последние купюры в данной коллекции. Их выход намечен на 22 декабря 2021 года.

Новые банкноты будут иметь на лицевой стороне нанесенную символику к празднованию 30-летия Независимости Украины. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Банкноты сделаны по образцу 2019 года и включают те же элементы защиты. Дополнительно на лицевой стороне памятных 50 и 1000 гривен на месте водяного знака нанесена трафаретной печатью специальной оптически-сменной краской праздничная надпись “30 лет Независимости Украины”. Эта надпись постепенно изменяет цвет при изменении угла наклона купюры.

Памятные банкноты Нацбанка являются действительным платежным средством Украины. Они обязательны к приему без каких-либо ограничений по их номиналу ко всем видам платежей, а также для зачисления на счета, вклады, аккредитивы и переводы. Тираж новых 50 и 1000-гривневых банкнот не сообщается.

Такие деньги можно заказать онлайн. Кроме того, они будут продавать через интернет-магазин нумизматической продукции Национального банка. Цена памятной банкноты номиналом 50 гривен составит 64 гривны, памятная банкнота номиналом 1000 гривен будет стоить 1015 гривен.

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