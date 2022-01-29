Нововведения от «Укрпочта» – клиентам выдадут пластиковые карты

Почтовый оператор “Укрпочта” переходит на новый уровень. Компания планирует выдавать своим клиентам пластиковые карты

Крупнейший в Украине почтовый оператор “Укрпочта” уже объявил тендер на закупку и установку банковских терминалов. Компания решила обеспечить своих клиентов пластиковыми картами. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Генеральный директор Укрпочты заявил, что компания готовит для украинцев “национальное банковское шоу”. Как пояснил Игорь Смелянский, сейчас компания намерена закупить 17 тысяч терминалов. Устройства будут установлены в самых отдаленных населенных пунктах Украины, где до сих пор никогда не было доступа к банковским услугам. Кроме того, жители сел смогут получить пластиковые карты от Укрпочты, на которые будут приходить деньги.

На своей странице в Фейсбуке Игорь Смилянский отметил, что Укрпочта запустила программу по установке банковских терминалов для приема пластиковых карт в 2018 году. К моменту декабря 2021 года по всей стране уже установлено 7500 терминалов. Общий объем сделок за декабрь превысил 1 миллиард гривен.

По словам Смелянского, Укрпочта не намерена на этом останавливаться. Компания готовит к открытию Укрпочта Банк, который, вероятно, принесет блага цивилизации в отдаленные села страны, жители которых пока не имеют доступа к банковским услугам.

“И мы очень надеемся, что ответ на вопрос: куда мне девать ту вашу карту (с “ковидной” 1000, пенсией или зарплатой) в селе больше не будет стоять на повестке дня в нашей стране. И конечно же, это будут карты “Укрпочта Банка”, – сообщил Игорь Смелянский.

Как в Monobank оформить карту «є Підтримка» с доставкой на Новую Почту

Какой штраф предусмотрен за отказ в оплате картой

10 главных нововведений, которые ждут школы в 2022 году