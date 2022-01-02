Правительство Украины так и не приняло закон об отсрочке введения целого ряда новых правил для физических лиц-предпринимателей. Нововведения для ФЛП начинают действовать с 1 января 2022 года. Их придется придерживаться всем.

В Украине с 1 января 2022 года для ФЛП второй, третьей и четвертой групп станут обязательными регистраторы (кассовые аппараты). Массовые митинги предпринимателей, требовавшие отсрочить на год введение обязательных РРО, не принимали во внимание. Нардеп от “Слуги народа” Даниил Гетьманцев заявил, что все требования о минимальной стоимости покупок, лимитов неприменения РРО и отсрочек по любому поводу являются не более чем “обманом и профанацией мошенников”. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Авторы закона о повсеместных РРО/ПРРО уверены, что это позволит вывести из тени экономику страны, продемонстрирует реальные обороты ФЛП и увеличить поступления в бюджет. Однако в Ассоциации малого и среднего бизнеса с этим не согласны. Расчеты экспертов показывают, что экономика от такого шага гораздо больше потеряет, чем приобретет.

Следует отметить, что на время карантина продолжает действовать запрет на проверку ФЛП. Поэтому наличие кассовых аппаратов проверить не смогут. Но как только карантин будет отменен, нарушителей нового закона ждут значительные штрафы.

За каждую непроведённую через РРО сделку придется заплатить 100% стоимости проданного товара или услуги. Штраф за указание неточных данных будет составлять с 1 января 2022 года 510 гривен, 5100 гривен заплатят те, кто продает товары без предварительного программирования каждого наименования.

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