Новогодние праздники – как будут работать почтовые операторы Укрпочта и Новая почта

Уже с католического Рождества, 25 декабря, в Украине начались новогодние праздники с выходными. Почтовые операторы также позволят себе немного расслабиться и отдохнуть.
Однако ни Укрпочта, ни Новая почта не уйдут с рынка почтовых услуг вовсе. Даже в торжественные дни некоторые услуги будут доступны клиентам. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.
Новая почта позволяет воспользоваться почтоматами
Как сообщает пресс-служба этого почтового оператора, некоторые отделения могут работать по своему графику, однако Новая почта будет работать так:
- Завтра, 27 декабря, она будет работать по обычному графику.
- В пятницу, 31 декабря, персонал Новой почты будет работать по расписанию субботы.
- 1 и 7 января отделения не будут работать. Будут отдыхать также курьеры. Кроме того, не будет загрузки новых посылок в почтоматы. А вот уже загруженные можно будет получить.
- 3 января будут работать по воскресному графику и отделения, и курьеры.
Укрпочта представила свой график работы на праздники
- В понедельник, 27 декабря, все отделения будут работать по обычному графику.
- 1 и 7 января компания отдыхает. Однако некоторые дежурные отделения останутся работать.
- В остальные предпраздничные дни и после праздников Укрпочта будет работать по своему обычному графику.
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