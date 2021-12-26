Новогодние праздники – как будут работать почтовые операторы Укрпочта и Новая почта

Уже с католического Рождества, 25 декабря, в Украине начались новогодние праздники с выходными. Почтовые операторы также позволят себе немного расслабиться и отдохнуть.

Однако ни Укрпочта, ни Новая почта не уйдут с рынка почтовых услуг вовсе. Даже в торжественные дни некоторые услуги будут доступны клиентам. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Новая почта позволяет воспользоваться почтоматами

Как сообщает пресс-служба этого почтового оператора, некоторые отделения могут работать по своему графику, однако Новая почта будет работать так:

Завтра, 27 декабря, она будет работать по обычному графику.

В пятницу, 31 декабря, персонал Новой почты будет работать по расписанию субботы.

1 и 7 января отделения не будут работать. Будут отдыхать также курьеры. Кроме того, не будет загрузки новых посылок в почтоматы. А вот уже загруженные можно будет получить.

3 января будут работать по воскресному графику и отделения, и курьеры.

Укрпочта представила свой график работы на праздники

В понедельник, 27 декабря, все отделения будут работать по обычному графику.

1 и 7 января компания отдыхает. Однако некоторые дежурные отделения останутся работать.

В остальные предпраздничные дни и после праздников Укрпочта будет работать по своему обычному графику.

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