Новое меню в школьных столовых появится с 2022 года. Оно будет включать 160 блюд с увеличением количества потребляемого молока, мяса и овощей-фруктов.
1 января 2022 завершился переходный период по реформе школьного питания. Она была инициирована первой леди Украины Еленой Зеленской. Теперь реформа должна заработать в полной мере. На сайте КИЙ-ИНФО.
С нового года, обновленное меню для школьных столовых будет включать 160 блюд, но основной акцент реформы — уменьшение вредных продуктов с постепенным увеличением количества потребляемых молока, мяса и овощей-фруктов.
Итак, все школьные учреждения с 1 января 2022 года обязаны:
- уменьшить количество сахара в 2-2,5 раза – до 7,5 г на один прием пищи;
- увеличить количество фруктов до 100 г на один прием пищи;
- уменьшить количество хлеба на 1 прием пищи с 60-80 г до 30-50 г;
- увеличить количество мяса птицы так, чтобы в течение пятидневной рабочей недели при одноразовом питании обеспечить две порции мяса по 70 г, 100 г или 120 г каждая, в зависимости от возраста детей;
- увеличить количество молочных продуктов при формировании меню.
Особенности продуктов:
- около 75% продуктов в столовых должны быть растительного происхождения: овощи, салаты, злаковые, фрукты и ягоды;
- картофель как отдельное блюдо можно предлагать не более двух раз в неделю в случае пятидневного пребывания в школе или не более трех раз в неделю в случае 6–7-дневного пребывания;
- отваривать овощи, чтобы приготовить салаты на следующий день, нельзя;
- салаты нужно заправлять перед выдачей;
- надо отдавать предпочтение продуктам с более высоким содержанием пищевых волокон (например, выбирать гречку вместо риса);
- предпочитать цельнозерновые хлебобулочные изделия с высоким содержанием клетчатки с добавлением отрубей, семян;
- мясные блюда (очищенные от волокон курицу, индейку, нежирную свинину, телятину) нужно как можно чаще комбинировать с овощными гарнирами или салатами;
- насыщенные жиры, в частности сливочное масло, не должны составлять более 10% от общего количества калорий;
- в блюдах могут быть очищены орехи или семена. Но об этом нужно указывать в меню, чтобы дети с пищевыми аллергиями знали об этом. Орехи или семена также можно предлагать в отдельной упаковке, но без глазури и добавления сахара;
- завтрак, обед и ужин должны содержать по одной порции зерновых продуктов или картофеля, овощей, фруктов, мясных или рыбных блюд, молочных или кисломолочных продуктов. Плавленый сыр не разрешается;
- соль можно использовать только йодированную и только для приготовления пищи;
- запрещено использовать соусы и майонезы, кроме кетчупа с высоким содержанием томатов на 100 граммов продукта;
- питьевая вода должна быть доступна всегда во время еды, сок можно предлагать в ограниченном количестве и без добавления сахара и подсластителей.
Запреты на продажу:
- в школьных буфетах запрещено продавать сладкие хлебобулочные изделия, продукты с высоким содержанием сахара или соли, консервантов, красителей и ароматизаторов.
- газированные напитки, в том числе сладкие, мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства, непастеризованные соки и молочные продукты, кофе и грибы.
Тариф на медпомощь при родах – на что рассчитывать в 2022 году