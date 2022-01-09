Новое меню в школьных столовых появится с 2022 года. Оно будет включать 160 блюд с увеличением количества потребляемого молока, мяса и овощей-фруктов.

1 января 2022 завершился переходный период по реформе школьного питания. Она была инициирована первой леди Украины Еленой Зеленской. Теперь реформа должна заработать в полной мере. На сайте КИЙ-ИНФО.

С нового года, обновленное меню для школьных столовых будет включать 160 блюд, но основной акцент реформы — уменьшение вредных продуктов с постепенным увеличением количества потребляемых молока, мяса и овощей-фруктов.

Итак, все школьные учреждения с 1 января 2022 года обязаны:

уменьшить количество сахара в 2-2,5 раза – до 7,5 г на один прием пищи;

увеличить количество фруктов до 100 г на один прием пищи;

уменьшить количество хлеба на 1 прием пищи с 60-80 г до 30-50 г;

увеличить количество мяса птицы так, чтобы в течение пятидневной рабочей недели при одноразовом питании обеспечить две порции мяса по 70 г, 100 г или 120 г каждая, в зависимости от возраста детей;

увеличить количество молочных продуктов при формировании меню.

Особенности продуктов:

около 75% продуктов в столовых должны быть растительного происхождения: овощи, салаты, злаковые, фрукты и ягоды;

картофель как отдельное блюдо можно предлагать не более двух раз в неделю в случае пятидневного пребывания в школе или не более трех раз в неделю в случае 6–7-дневного пребывания;

отваривать овощи, чтобы приготовить салаты на следующий день, нельзя;

салаты нужно заправлять перед выдачей;

надо отдавать предпочтение продуктам с более высоким содержанием пищевых волокон (например, выбирать гречку вместо риса);

предпочитать цельнозерновые хлебобулочные изделия с высоким содержанием клетчатки с добавлением отрубей, семян;

мясные блюда (очищенные от волокон курицу, индейку, нежирную свинину, телятину) нужно как можно чаще комбинировать с овощными гарнирами или салатами;

насыщенные жиры, в частности сливочное масло, не должны составлять более 10% от общего количества калорий;

в блюдах могут быть очищены орехи или семена. Но об этом нужно указывать в меню, чтобы дети с пищевыми аллергиями знали об этом. Орехи или семена также можно предлагать в отдельной упаковке, но без глазури и добавления сахара;

завтрак, обед и ужин должны содержать по одной порции зерновых продуктов или картофеля, овощей, фруктов, мясных или рыбных блюд, молочных или кисломолочных продуктов. Плавленый сыр не разрешается;

соль можно использовать только йодированную и только для приготовления пищи;

запрещено использовать соусы и майонезы, кроме кетчупа с высоким содержанием томатов на 100 граммов продукта;

питьевая вода должна быть доступна всегда во время еды, сок можно предлагать в ограниченном количестве и без добавления сахара и подсластителей.

Запреты на продажу:

в школьных буфетах запрещено продавать сладкие хлебобулочные изделия, продукты с высоким содержанием сахара или соли, консервантов, красителей и ароматизаторов.

газированные напитки, в том числе сладкие, мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства, непастеризованные соки и молочные продукты, кофе и грибы.

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