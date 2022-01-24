В Украине для школьных столовых появится новое меню. Оно будет расширено и собрано в рецептурный сборник, по которому можно будет приготовить 500 блюд.

Об этом сообщил разработчик нового питания в украинских школах, кулинар и ресторатор Евгений Клопотенко. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Диалоги.

По словам Клопотенко, новое меню включит рецепты, отвечающие нормам питания учащихся. Такие рецепты помогут школам создавать разнообразные уникальные меню.

“Работая над реформой школьного питания мы увидели потребность поваров в увеличении выбора блюд, уже соответствующих новым стандартам, для возможности формирования меню школами”, – заметил Клопотенко.

Он уточнил, что в сборник по рецептам войдут 160 уже утвержденных блюд и еще 340 новых. Они будут соответствовать нормам калорийности, белков, жиров и углеводов.

Кроме того, считает ресторатор, включение в меню лучших блюд кухонь мира, в том числе украинских, будет способствовать развитию общей гастрономической культуры.

Технологические карты и другие документы о новых блюдах команда Клопотенко планирует передать на экспертизу в Институт общественного здоровья им. О.М. Марзеева НАМН и Госпродпотребслужбы уже этой весной.

Выход готового сборника рецептов намечен на середину 2022 года.

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