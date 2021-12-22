Новая услуга в программе “Дия” – защита денег украинцев

В программе “Дия” появится новая полезная услуга, разработанная совместно с Украинским бюро кредитных историй

Пользователи получат доступ к уникальной системе оповещения. Она позволит защитить средства и избежать проблем с банками.

В программе “Дия” в скором времени заработает новая услуга. Она будет передавать сообщения о новых кредитах и ​​проверке кредитной истории. Об этом рассказали в пресс-службе портала “Дия”. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Новая полезная функция позволит украинцам защитить себя от мошенников и узнать, если кто-то попытается оформить кредит на их имя.

“Теперь вы мгновенно узнаете новые кредиты на вас и проверку вашей кредитной истории с целью получения кредита”, – обозначила пресс-служба портала “Дия”.

Украинцам объяснили, что если приложение “Дия” известит об оформлении кредитного займа, который человек не оформлял, то можно сразу же перейти по ссылке на Украинское бюро кредитных историй и составить жалобу.

Если кто-то будет проверять кредитную историю для получения ссуды, то приложение “Дия” сразу известит человека о процессе проверки. В этом случае рекомендуют позвонить в заведение, которое запустило проверку, и отменить проведение операции.

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