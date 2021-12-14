Vodafone запустил новую услугу для своих абонентов, которая позволит им получить дополнительную SIM-карту с мобильным интернетом. Ее можно будет использовать для второго устройства – смартфона, планшета или ноутбука

Акция получила название “Интернет для 2-го девайса”. Абоненты Vodafone получат возможность подключить к одному номеру основную и дополнительную карты. Это позволит не только делиться интернет-трафиком в рамках своего тарифа, но и отслеживать его использование и контролировать баланс обеих карт. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA

Основная и дополнительная карты Vodafone будут иметь общий баланс и использовать интернет в рамках одного тарифа. В отличие от раздачи интернета, во время пользования услугой “Интернет для 2-го девайса”, сессия не будет прерываться даже во время голосового вызова.

Дополнительная SIM-карта от Vodafone позволяет пользоваться лишь интернетом 3G или 4G в любой точке сети Vodafone. Через нее нельзя записывать и отправлять голосовые и SMS-услуги, а также USSD запросы.

Услугу “Интернет для 2-го девайса” можно заказать в одном из тарифных планов Vodafone — RED XXL, ULTRA, ULTRA VIP, SuperNet Unlim, RED XL. Или в бизнес-тарифах Red Business L, Red Business Ultra L, Red, Business XL, Red Business Ultra VIP, Red Business VIP. Для этого нужно купить стартовый пакет Power SIM стоимостью 25 грн (в интернет-магазине или в любом магазине Vodafone)

Для абонентов тарифов SuperNet Unlim, RED XL и Red Business L первый месяц будет пользование услугой будет бесплатным . Со второго месяца пользования — 50 грн в месяц. Для всех других абонентов – услуга “Интернет для 2-го девайса” полностью бесплатная.

Использовать дополнительную карту Vodafone можно не только в планшетах и смартфонах, но и в ноутбуках, модемах и даже в автомагнитолах.

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