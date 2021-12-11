«Новая почта» шутит в ответ на жалобы клиентов

Компания «Новая почта» удивила своим отношением к жалобам клиентов. Люди не могут получить свои посылки, кому-то умышленно завысили габариты и вес груза, из-за чего стоимость доставки существенно возросла. А представители перевозчика … шутят!

“В жизни всегда есть место подвигу, но не всегда есть место шутке”, – говорится в произведении Максима Горького “Старуха Изергиль”. Вероятно, сотрудники компании «Новая почта» этот рассказ не читали, а проблемы клиентов для них не более, чем повод для юмора.

Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA

На странице Новой почты в Фейсбук один из клиентов компании написал комментарий, в котором эмоционально рассказал, что вес посылки неправомерно завысили более чем в 30 кг, что повлекло увеличение суммы оплаты за пересылку. Мужчина заявил, что Новая почта обманывает клиентов, чтобы взять с них лишние деньги.

На эту жалобу от имени Новой почты в соцсети был очень креативный ответ:

Вот так ? Мы конечно, любим шоу “Аферисти в сетях”, но чтобы о нас так ? Напишите, пожалуйста, чем можем помочь и мы это с удовольствием сделаем”

Другой клиент поинтересовался, почему он до сих пор не получил посылку, которую отправили Новой почтой еще в ноябре. Тогда как отправленные Укрпочтой посылки уже пришли.

И снова от Новой почты был оригинальный ответ:

“Мы любим загадки, конечно не настолько, как Ридлер из серии комиксов про Бэтмена, да и не такие тяжелые, а особенно любим их разгадывать. Поэтому если напишете нам номера накладных, мы с радостью поможем решить этот случай!”

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