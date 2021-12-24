Компания Новая почта попала в скандал из-за массовой задержки посылок. Клиенты жалуются, что посылки лежат на перевалочных пунктах без движения почти месяц

Некоторые даже жалуются, что ждут почтовой отправки из-за границы уже более 40 дней. Почта объясняет это нехваткой грузового авиатранспорта, а также сложностями с пересечением границы. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Клиенты обрушились на Новую почту с негативными комментариями на ее странице Facebook. Люди массово жалуются, что посылки с новогодними подарками, которых они ждут из-за границы, по полмесяца и больше лежат без движения.

Люди пишут, что их посылки “пыляются” на хабе Новой почты в Риге без движения еще с 9 декабря. И неизвестно, когда их отправят в Украину. Еще одна клиентка жалуется, что ее посылка поступила в Ригу еще 1 декабря и с тех пор не трогается с места. Женщина утверждает, что никакой очередности отбора посылок там нет. Работники Новой почты берут попавшееся под руку и отправляют в Украину. А залежавшиеся посылки продолжают лежать дальше.

Еще одна клиентка ждет посылки из США. Однако уже 8 дней ее груз “маринуют” в аэропорту Нью-Йорка. В контакт-центре Новой почты она понятного ответа не получила, одни обещания. В Новой почте женщине вместо конкретного ответа на заданный вопрос посоветовали “сохранять спокойствие и немного подождать”. В общем, в почтовых отправлениях царит полный хаос.

Новая почта, в свою очередь, оправдывает такую ​​задержку посылок из-за границы разными факторами.

“У нас действительно были задержки международных грузов, в том числе из Китая, в начале декабря. Это связано с рядом факторов, среди которых неблагоприятные погодные условия, небольшое количество доступных грузовых самолетов на рынке, для транзитных грузов отсутствие разрешений на перемещение через польско-украинскую границу”, – ответили в Новой почте.

К счастью, сейчас ситуация уже понемногу налаживается. В частности, 21 декабря грузовой самолет “Руслан” забрал из рижского хаба 65 тонн груза и доставил их в Украину. Далее посылки последуют пунктам назначения уже внутри страны.

Правда, некоторые клиенты уже написали в комментариях, что для их посылки места среди этих 65 тонн так и не нашлось.