Газоснабжающая компания “Нафтогаз” запустила для всех своих абонентов новую возможность получить скидку на оплату за газ. Принять участие в реферальной программе могут все желающие

Новая акция от “Нафтогаза” получила название “Пригласи друга”. В рамках программы абоненты газоснабжающей компании могут получить скидку на оплату за газ.

На странице Нафтогаза в Facebook сообщается, что украинские потребители могут получить скидку в размере минимум 50 гривен на оплату счетов за газ, если выполнять ряд простых шагов. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Войдите в личный кабинет на сайте, откройте страницу программы “Пригласи друга” и ознакомьтесь с ее условиями. Далее пришлите уникальную ссылку для участия в акции любому человеку, который, по вашему мнению, мог бы стать потенциальным клиентом Нафтогаза.

“Основное условие – использование уникальной ссылки и потребления им 5 м3 газа”, – идет речь в сообщении Нефтегаза в Facebook.

Абоненты могут не ограничиваться приглашением одного друга в компанию. Нафтогаз предоставит скидку 50 гривен за каждого приведенного человека. Количество друзей в рамках программы “Пригласи друга” не ограничено.

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