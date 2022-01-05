Многие украинские звезды до того, как они стали популярными, занимались вовсе не музыкой или шоу-бизнесом. Будущим селебрити приходилось сводить концы с концами и пройти сложный путь, прежде чем добиться успеха и стать знаменитыми

Будущие украинские звезды работали учеными, разнорабочими и даже коллекторами. Неожиданные и нетипичные профессии будущих звезд в ту пору, когда они еще не были известными.

Монатик – администратор в студии

В рамках проекта “Viva! Вечер со звездой” Монатик вспомнил, что был управляющим в студии танцев в Киеве. “Я был очень амбициозным парнем, который работает администратором, но очень хочет попасть в балет”, – сказал артист. С детства он занимался брейк-дансом, а затем танцевал в коллективе Натальи Могилевской.

Виктор Бронюк – чиновник

Певец Виктор Бронюк окончил исторический факультет Винницкого государственного университета. А во время Оранжевой революции захотел работать на благо государства. Мэр Винницы предложил ему стать главным специалистом отдела культуры. Лидер группы “ТІК” в детстве хотел быть художником, но связал свою жизнь с музыкой.

alyona alyona – коллектор

Репер alyona alyona рассказала в интервью, что работала телефонным коллектором. Она мотивировала людей, их друзей и родственников погасить долг. Во время звонков артистка представлялась собеседникам придуманными именами. Исполнительница подчеркнула, что после этого опыта не соглашается рекламировать услуги кредитования.

Потап – тренер по плаванию

Рэпер Потап с детства активно занимался плаванием, а затем водным поло и получил звание мастера спорта. После университета он работал тренером и параллельно писал песни. В соцсетях певец напомнил, что был чемпионом Украины в команде “Динамо Киев” по водному поло.

Юлия Санина – журналист

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина всегда хорошо пела, но решила связать свою жизнь с журналистикой. Еще в университете она пробовала себя в профессии интервьюера и пригласила на разговор рокера, который потом стал ее мужем. Об этом звезда упомянула в шоу «Экзамен».

Сергей Бабкин – разнорабочий

За свою жизнь Сергей Бабкин успел попробовать себя в разных профессиях. Об этом он часто упоминает в интервью и своих соцсетях. До того, как стать любимцем публики, Бабкин работал грузчиком и убирал из помещения ненужный хлам, а также фасовал макароны и продавал хлебобулочные изделия возле метро. Однако с детства его главным хобби была музыка.

Игорь Кондратюк – ученый

Популярный телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк стал специалистом по оптике. Он написал много научных статей. В 1996 году шоумен защитил кандидатскую диссертацию. Знаменитость и сейчас является сотрудником отдела молекулярной биофизики.

Об этом NNS узнал из сообщения на сайте OBOZREVATEL.