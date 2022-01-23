В Украине уже с понедельника, 24 января, некоторые школы переходят на дистанционное обучение

Вводят его не только в общеобразовательных школах, гимназиях и лицеях, но и в школах, где проводятся внеклассные занятия. При этом все дошкольные образовательные учреждения будут работать в обычном режиме.

Переход на обучение онлайн связан со всплеском заболевания коронавирусом, а также с распространением других сезонных заболеваний – в частности, гриппа.

Решение о переходе школьников на дистанционное обучение уже приняли власти во многих регионах страны. Решили перевести детей на двухнедельное дистанционное обучение. А дальше – как будет складываться эпидемическая ситуация в регионе и по стране. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Ужгород

В столице Закарпатья школы переходят на дистанционное обучение с 24 января по 7 февраля. Кроме общеобразовательных, карантин вводится также в художественных и спортивных школах. Детсады будут работать как обычно.

Львов

Во Львове также школьников на две недели переводят на дистанционку. Правда, онлайн будут учиться только учащиеся 5-11 классов. Окончательное решение по младшим классам будет приниматься в понедельник, 24 января. Заведения внешкольной формы обучения также не будут принимать учащихся.

Черновицкая область

На Буковине переходят на дистанционное обучение не только школы в областном центре, но и по всей области. Будут обучаться онлайн с 24 января по 7 февраля.

Суммы

В Сумах также на дистанционное обучение отправляют только учащихся 5-11 классов. Младшая школа пока будет учиться в обычном режиме. Предварительно, занятия онлайн будут длиться две недели.

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