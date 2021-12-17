Некоторые препараты для лечения COVID-19 могут быть опасными

Некоторые препараты, рекомендованные в Украине для лечения COVID-19, могут быть опасными

Об этом заявил председатель правления Союза потребителей медицинских услуг, лекарственных средств и изделий медицинского назначения Владислав Онищенко. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте РБК-Украина.

По его словам, МОЗ включило в новой редакции официального протокола лечения COVID-19 рекомендации применять противовирусные препараты для больных легкой и средней тяжести. Но не указало, какие именно. Между тем, некоторые популярные препараты могут иметь опасный эффект, считает эксперт.

“Опасность заключается в том, что некоторые из известных препаратов, которые принято считать противовирусными – это на самом деле иммуностимуляторы. Такие, как “Амизон”, “Амиксин”, “Гропринозин”… Их применение несет в себе риск возникновения гипорактивности (временного паралича) иммунной системы, что при COVID-19 грозит трагическими перспективами. То есть с выбором препарата для противовирусной терапии в домашних условиях, у нас больше вопросов, чем ответов”, – говорит Онищенко.

Также он отмечает, что исследования препаратов этой группы на изучение гипореактивности иммунной системы, проведены не были, несмотря на настойчивые требования ряда экспертов.

Какие препараты могут быть опасными

Эксперт обращает внимание и на непонятные изменения в инструкции к одному из препаратов – “Амизона”. В новой инструкции, утвержденной министром Ляшко в приложении 3 к приказу МОЗ от 10.09.2021 №1922, инесамиум йодид (действующее вещество “Амизона”), который всегда считался ингибитором гемаглютинина, подается уже как ингибитор РНК-полимеразы.

“Если 25 лет это был ингибитор гемаглютинина, и вдруг стал ингибитором РНК-полимеразы – как объяснить эту метаморфозу? Потому что выглядит это так, что механизм действия препарата изменяется под “актуальную проблему”, под спрос! Ведь гемаглютинин к SARS-CoV-2 не имеет никакого отношения. А через РНК-полимеразу, как уже стало известно, с ним можно эффективно бороться! Получается, что включив новый механизм действия (ингибирование РНК-полимеразы) и убрав старый (ингибитор гемаглютенина), производитель поменял вирус гриппа на коронавирус! Что недопустимо”, – пишет Онищенко.

Кроме того, утверждает эксперт, в инструкции была убрана информация о том, что “Амизон” является мощным индуктором интерферона – то есть иммуностимулятором, применение которого при COVID-19 может быть опасным.

Между тем, препараты этой группы продаются без рецептов и активно рекламируются, причем с привлечением ведущих специалистов МОЗ – в частности, Ольги Голубовской, которая фигурирует в рекламных материалах Амизон Макс.

По мнению председателя Союза потребителей медицинских услуг, ситуация с формированием протокола, конфликтом интересов и внезапными непонятными изменениями в инструкции к препаратам, требует реакции со стороны Генпрокуратуры.

“Они (чиновники МОЗ, – ред.) считают, если к ним только через два года дошло, что вирус нужно “глушить” как можно раньше, это нормальная скорость принятия решений… А введение одновременно взаимоисключающих препаратов, которые тормозят и стимулируют иммунную систему – это что? А неприкрытое фармлоббирование и присвоение безрецептурного статуса иммунотропным лекарствам, в т.ч. предназначенным для лечения особо опасного инфекционного заболевания? Теперь, господа умные, если взяли на себя ответственность – отвечайте за более 90 тыс. смертей и за лидирующие позиции в мире по смертности”, – резюмирует Онищенко.

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