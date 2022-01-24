Польша может лишиться лидерства по количеству привлеченных к работе трудовых мигрантов. В каких странах вырос спрос на украинских работников и где готовы платить высокие зарплаты

Великобритания из-за выхода из ЕС потеряла часть работников из соседних европейских стран и теперь готова забирать украинцев целыми семьями. Развитые страны решают свои демографические проблемы благодаря украинцам. В то же время сама Украина уже столкнулась с дефицитом рабочих рук. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Business.UA.

Из Великобритании выехало большое количество румын и болгар. В результате этого появился спрос на украинцев. А наших заробитчан, по оценкам Международной организации по миграции, около 6 млн человек во всем мире. Это огромный ресурс для экономики любой страны.

Здесь стоит напомнить, что совсем недавно Великобритания за неимением дальнобойщиков столкнулась с кризисом с топливом, его просто не хватало на заправках. Теперь, чтобы не повторить такую ​​ситуацию, водителям готовы платить около 6 тысяч евро в месяц (192 тысячи гривен).

Минимальная оплата труда – около 9-10 евро/час (289-321 грн) – у работников сельскохозяйственной сферы, хотя это почти вдвое выше предложений из Польши. При пятидневной полной рабочей неделе это около 52 тыс. грн. в месяц.

“Я думаю, что Великобритания в этом году станет очень перспективной, потому что раньше там было невозможно получить рабочую визу. – все делается очень просто”, – говорит директор кадрового агентства BVS”. – Job Виталий Беленец.

Также предлагается работа на мясокомбинатах, в аграрной сфере. Чаще всего речь идет о вакансиях для работников без высшего образования. Самые привлекательные предложения доставляются местным жителям.

Сколько на самом деле зарабатывают работники и почему трудовая миграция – плохо для Украины?

Без официального трудоустройства рассчитывать на среднюю заработную плату не приходится. Чаще украинцы получают гораздо меньше. Работать приходится с нарушением всех трудовых норм: с одним выходным в неделю, по 10-12 часов в день. Селят работников в комнаты по 2-5 человек.

Часто работникам совсем не платят. Вместо этого они становятся жертвами недобросовестных работодателей. Кроме того, трудовая миграция создает проблемы и в Украине. Речь идет о нехватке рабочих рук, проблем в семьях из-за длительного отсутствия одного из родителей. Из-за миграции происходит кризис на рынке труда.

В то время как Польша, Германия, Великобритания решают свои проблемы за счет украинцев, в Украину в лучшем случае едут мигранты из стран третьего мира. Дефицит возник также с рабочими специальностями. Найти слесаря, крановщика или машиниста теперь сложнее, чем юрист или программист.

С подобной проблемой когда-то сталкивалась и сама Польша. До 2004 года, пока соседняя страна не вступила в Евросоюз, каждый третий гражданин ехал на работу в Германию. После этого ситуация изменилась и до 35% поляков начали ехать на работу в Великобританию (еще в Brexit).

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