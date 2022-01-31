Названы сроки окончания программы “Ковидная тысяча”

В Министерстве экономики сообщили, сколько еще продлится программа “Ковидная тысяча”

С 19 декабря 2021 года совершеннолетние украинцы, завершившие курс прививки, могут получить от государства 1000 гривен. На что можно потратить средства и сколько будет продолжаться программа NNS узнал из сообщения на сайте РБК-Украина

«Ковидную тысячу» можно потратить на книги, спортзал, билеты в кино, театр, музеи, концерты или на перевозки в пределах Украины. С 1 января 2022 года лица старше 60 лет могут приобрести на эти средства лекарства. Перевести «ковидную тысячу» в наличные деньги или перевести на другую карту или счет запрещено. Использовать деньги можно в течение четырех месяцев.

Официальный старт программы “Ковидная тысяча” состоялся 19 декабря 2021. Программа будет длиться один год – до 18 декабря 2022 года и будет реализовываться в несколько этапов:

1 этап – получение средств будет происходить через приложение “Дия”.

2 этап (II-III квартал 2022 года) – альтернативный офлайн-механизм, над которым сейчас работают.

Люди, у которых нет смартфонов, смогут подать обращение на получение помощи в оффлайн формате, сообщили в Минэкономики.

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