Названы лучшие и худшие маски для защиты от COVID-19

На какие факторы нужно обратить внимание при использовании маски для защиты от коронавируса – названы самые лучшие и худшие

Американские эпидемиологи рассказали об эффективности различных масок, защищающих от коронавируса. Об этом сообщает “Дивогляд” со ссылкой на “Голос Америки”, передает NNS

Оказалось, что наиболее эффективны маски из свободноплетеной ткани. Несколько лучше от вируса защищают изделия из плотной ткани, сложенной в несколько слоев, хирургические маски и KN95. Лучше всего зарекомендовали себя маски-респираторы типа N95.

“Респиратор предоставляет лучшую фильтрацию и, если его носить правильно в течение всего времени пользования, он может предоставить более высокий уровень защиты, чем маска из ткани, или процедурная маска. Маска или респиратор будут менее эффективными, если они плохо примыкают, или если их неправильно носить или часто снимать”, – идет в сообщении.

Специалисты отмечают, что маски должны быть достаточно удобными, хорошо прилегать, а также нужно правильно носить, чтобы они закрывали рот и нос.

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