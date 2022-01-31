Названа вероятная дата вторжения российских войск в Украину – ООС

Командующий операции Объединенных сил Александр Павлюк заявил о возможной дате вторжения российских войск в Украину

Возможная дата вторжения России в Украину – 20 февраля. Об этом заявил командующий операцией Объединенных сил Александр Павлюк в интервью британской газете The Times. Об этом NNS узнал из сообщения на сайті «5 канал».</a >

Генерал-лейтенант убежден, что украинцы будут бороться даже в отсутствие союзников. Если разведке удастся спрогнозировать, откуда в атаку пойдут россияне, то после первых больших потерь – они не будут продвигаться.

По предварительной информации, Россия может атаковать по нескольким направлениям и захватить, прежде всего Днепр, Одессу и Харьков. Павлюк сомневается, что международные партнеры смогут повлиять на намерения России. Однако убежден: Украина в конце концов вернет контроль над всей своей территорией.

Как сообщалось ранее, вторжение России в Украину может начаться в любой момент. Но есть надежда, что Кремль все же выберет мирный путь урегулирования ситуации. Об этом говорилось на встрече государственного секретаря США Энтони Блинкена с дипломатами в посольстве Соединенных Штатов в Киеве. В то же время США и дальше будут поддерживать Украину и выделят дополнительные 300 миллионов долларов 2022 года.

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