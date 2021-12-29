Налоговая советует не переводить деньги на карты физлиц при покупке товаров

Государственная налоговая служба Украины обратилась к гражданам страны, в отношении которых представители бизнеса нередко совершают нарушения. Налоговая советует при покупке товаров требовать фискальный чек и не переводить деньги на карты физических лиц

Основным подтверждением правомерности совершения покупки в интернет магазинах и обычных торговых точках является фискальный чек. Благодаря ему покупатель имеет право на получение гарантии качества и может быть уверен, что свой товар он получит. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Однако многие люди, занимающиеся торговлей, пытаются обойти закон, предлагая покупателям оплатить покупку на банковскую карточку физического лица вместо предоставления реквизитов ФЛП. Это может вызвать целую цепочку проблем.

Как рассказали в налоговой, граждане должны требовать от продавца фискальный чек в качестве подтверждения заключения соглашения о купле-продаже того или иного товара.

“В основном продавцы, использующие такую ​​схему продаж, не зарегистрированы субъектами хозяйствования в установленном порядке. При этом покупатель не получает фискальный чек, теряет гарантию на товар и вообще рискует не получить его. Фискальный чек – это залог получения качественного, безопасного и сертифицированного товара, выполнение продавцом гарантийных обязательств, а также уплаты всех налогов в государственную казну”, – объяснили украинским потребителям в ГНС.

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