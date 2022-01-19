Для семей с двумя или более детьми налоги могут быть снижены за счет уменьшения размера подлежащей налогообложению зарплаты. От чего зависит налоговая социальная льгота и как ее получить

Налоговая социальная льгота зависит от дохода родителей и количества детей, воспитываемых в семье. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Первое и главное условие: доход должен быть официальным.

Что такое налоговая льгота?

Налоговая социальная льгота (НПС) – это не облагаемая часть зарплаты. То есть, из официальной зарплаты работника, вычитают эту сумму, и только из оставшейся разницы берут налоги.

Размер налоговой социальной льготы равняется половине прожиточного минимума для трудоспособных граждан. То есть в 2022 году она равняется: 2481 х 0,5 = 1240,50 гривны.

Именно эта сумма принимается за 100% налоговой социальной льготы. ПСП может быть в размере 100, 150 и 200%.

Рассмотрим, какие налоговые социальные льготы полагаются семьям с детьми. На них имеют право семьи с невысоким доходом, которые воспитывают двоих или более детей в возрасте до 18 лет. Льгота назначается только одному из родителей. Ее размер зависит от количества детей.

Как определить, положено ли семье НСЛ?

Для этого следует умножить предельный размер дохода, с которого назначается НСЛ, на количество детей в семье. Этот предельный размер дохода равняется 3470 гривен (его рассчитывают по отдельной формуле, на которой мы останавливаться не будем).

Таким образом, если семья воспитывает двоих детей, то претендовать на НСЛ может один из родителей, у которого зарплата не выше 6940 гривен (3470 х 2).

Для семьи, которая воспитывает трех детей, максимальная зарплата, на которую приходится социальная льгота, составит 10140 гривен (3470 х 3).

И соответственно, для семьи, в которой подрастает четверо или больше потомков, размер максимальной зарплаты с правом получения ПСП возрастет до 13880 гривен (3470 х 4).

Кто может претендовать на 100% НСЛ?

На налоговую льготу в размере 100% могут претендовать даже одинокие граждане, у которых размер месячного официального дохода не выше предельного размера дохода, с которого назначается НСЛ, то есть 3470 гривен. Как правило, это люди, работающие официально на половину минимальной ставки.

На льготу также могут претендовать, как мы уже говорили, семьи с невысоким доходом, воспитывающие двух и более детей.

Могут ли семьи с детьми претендовать на 150% НСЛ?

Да, могут. На 150%-й размер НСЛ могут рассчитывать следующие категории семей:

одинокие матери (родители), вдовы (вдовцы) или опекуны, попечители (в расчете на каждого ребенка в возрасте до 18 лет);

лица, содержащие ребенка-инвалида (в расчете на каждого такого ребенка в возрасте до 18 лет).

Для таких семей размер НСЛ будет равняться: 1240,50 х 1,5 = 1860,75 гривны.

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