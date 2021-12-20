Уже со следующего года в Украине меняется множество правил налогообложения. Изменится налог на продажу недвижимости – от чего будет зависеть сумма

В частности, налог на продажу недвижимости будет зависеть от того, какой по счету объект недвижимости реализует продавец в течение года. А также сколько лет он владел этим объектом до момента продажи. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA

О том, как будет зависеть налоговая ставка от этих факторов, рассказала адвокат Александра Федоренко.

Следовательно, если собственник продает первый объект недвижимости в год, и он владел этим объектом более 3 лет, то ничего платить не придется.

А вот если собственник продает первую за год квартиру, но она принадлежала ему менее 3 лет, то ему придется заплатить с нее 5% НДФЛ и 1,5% военного сбора.

Такие же налоги (5%+1,5%) придется уплатить и со второго соглашения за год. При условии, что второй квартирой он владел более 3 лет.

При этом если он продает вторую квартиру, которой владел менее трех лет, придется уже заплатить 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора.

Что касается продажи третьей и последующих квартир в течение одного года, то из этих продаж взимается 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора.

“Если речь идет о продаже второго объекта жилой недвижимости за год, если продавец был его владельцем три года и больше, то ставка налогообложения составит 5%. В том случае, если происходит второй и последующие продажи другой недвижимости (нежилой недвижимости или жилья, находившегося в собственности продавца менее трех лет) или третьей или последующей продажи жилья, находившегося в собственности продавца более трех лет, ставка налога будет равна 18%”, — разъяснила юрист.

Итак, выходит что:

Первая продажа жилья в году:

если продавец владел квартирой более 3 лет, то ставка налога на продажу жилья будет нулевой;

если владел менее 3 лет, то 5% НДФЛ и 1,5% военного сбора.

Вторая продажа жилья в году:

если владел более 3 лет, то 5% НДФЛ и 1,5% военного сбора;

если владел менее 3 лет, то 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора.

Третий и более продаж в год:

из этих продаж уплачивается 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора.

При этом следует помнить, что все эти налоги уплачиваются не с полной выручки от продажи квартиры, а по разнице между стоимостью продажи и ценой, за которую продавец ее купил в свое время.

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