Метеорологи предупреждают, что на Землю надвигается магнитная буря. В течение нескольких дней большинство землян почувствует недомогание разной степени интенсивности

Пиковой точки на уровне G1 магнитная буря достигнет утром 2 февраля, затем постепенно напряжение с магнитосферы нашей планеты начнет идти на убыль. Тем не менее, не только 2, но и 3 февраля самочувствие и здоровье людей могут пошатнуться. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

По данным ученых, наибольшую опасность приближающийся к Земле магнитный шторм будет представлять для людей, страдающих метеозависимостью и заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Во время магнитной бури медики рекомендуют избегать стрессовых ситуаций, а также любых физических и интеллектуальных нагрузок. Для поддержания нормального функционирования организма следует своевременно ложиться спать и просыпаться утром в одно и то же время.

Полноценное питание, положительные эмоции, потребление достаточного количества чистой воды и частые прогулки на свежем воздухе помогут пережить период мощных магнитных бурь максимально комфортно.

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