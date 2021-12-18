На Запорожском автозаводе будут выпускать новый кроссовер от Renault

Французская марка Renault анонсировала выпуск нового кроссовера Austral. Не исключено, что сборку новинки наладят в том числе и на Запорожском автозаводе (ЗАЗ).

Произойти это может уже в следующем году. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Автотема.

На данный момент Renault Austral представлен на единственном официальном тизере. Там лишь частично запечатлена задняя панель кузова автомобиля. Над расположенным посередине названием модели видна часть новой фирменной эмблемы бренда и фрагменты светодиодной оптики.

Как сообщается, длина кузова новой модели Renault составит 4.51 метра. В гамме французского производителя пятиместная новинка придёт на смену кроссоверу Kadjar и появится на рынке уже в первом полугодии 2022-го.

Ожидается, что Renault Austral оснастят электрифицированными силовыми установками, включая плагин-гибридные модификации, а в будущем планируется появление полностью «батарейной» версии.

Информация о стоимости и вариантах исполнения авто появится в преддверии старта продаж.

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