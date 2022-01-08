На Украину обрушатся дожди и снегопады – прогноз погоды

Солнечная и морозная погода в Украине сменится сильным снегом – прогноз погоды до середины недели

В некоторых регионах синоптики “Укргидрометцентра” прогнозируют дожди со снегом. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

В субботу, 8 января 2022, по всей территории Украины ожидается солнечная и морозная погода. Только в западных областях страны метеорологи прогнозируют снегопады, в Одесской области – дождь.

Холоднее всего будет на Востоке, здесь столбики термометров опустятся до показателей -2 градуса днем ​​и до -13 ночью. Теплее всего на Юге, до +5 градусов.

В воскресенье, 9 января, снегопады прогнозируют в северных, центральных областях и Киеве. На юге – снег с дождем. Холоднее всего будет в Харьковской области в ночное время суток столбики термометров покажут около -10 градусов. Теплее всего в Крыму – до +10 градусов днем.

В понедельник, 10 января, осадки ожидаются по всей территории Украины. На Западе и Севере – обильные снегопады, в других областях – мокрый снег и снег с дождем, на Юге – дожди. Столбики термометров днем ​​по всей стране покажут от +1 до -1 градуса днем. В Крыму потеплеет до 11 градусов.

Во вторник и среду, 11 и 12 января, во всех регионах Украины будет облачно, местами снег и снег с дождем. Морозы усилятся до -12 градусов по Цельсию.

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