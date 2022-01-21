Сегодня Минцифры финализирует тестирование смены места регистрации в приложении и на портале «Дия». Это очень популярная услуга среди украинцев

Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте BusinessUA.

«Мы пытались побороть этого монстра почти два года. Наконец-то скоро можно будет сменить место регистрации и через приложение, и через портал в несколько кликов», — отметил руководитель ведомства.

Среди прочего он также рассказал о важной услуге для безопасности украинцев — появившейся в начале года в приложении — сообщение об изменении и проверке кредитной истории.

Функция работает по умолчанию для каждого пользователя, обновлять приложение не нужно. По словам чиновника, только за первую неделю работы 410 тысяч украинцев получили около 800 тысяч таких сообщений в Дие. Такие цифры подтверждают «чрезвычайную актуальность» запуска функции.

«Таким образом, если мошенники сломали вашу SIM-карту или украли телефон, и вы увидите сообщение в Дия о проверке вашей кредитной истории, то сможете связаться с банками и заблокировать эту транзакцию», — объяснил Федоров.

Министр напомнил и об упрощенной генерации «Дия.Подписи» и сообщениях о кредитах и ​​судах, которые уже доступны всем украинцам.

Также он подчеркнул, что в следующем месяце на Diia Summit Минцифры представит десятки новых удобных онлайн услуг как на портале, так и в приложении.

Кроме того, глава Минцифры отметил, что данные украинцев в безопасности, а недавняя кибератака на госсайты не нанесла никакого вреда.

«Дия» не сохраняет персональные данные. Специально построена такая инфраструктура, чтобы информация отображалась только из соответствующих реестров. Это очень сложно атаковать, ведь каждый из реестров надежно защищается», – резюмировал он.

Новая услуга в программе “Дия” – защита денег украинцев