“Укрзализныця” назначила дополнительные поезда, которые будут курсировать в новогодние и рождественские праздники. Также перевозчик продлил несколько рейсов

Об этом NNS узнал из сообщения на сайте РБК-Украина

“В связи с повышенным спросом на “лыжные” направления,”Укрзализныця” назначает дополнительные поезда и увеличивает периодичность, добавляет больше вагонов и продолжает маршруты отдельных рейсов на самых популярных направлениях”, – говорится в сообщении перевозчика.

Расписание дополнительных поездов

Дополнительные поезда к новогодним и рождественским праздникам:

№235/236 Киев – Ужгород будет отправляться из Киева с 23 декабря по 10 января, кроме 31 Декабря. Обратно – с 24 декабря по 11 января, кроме 31 Декабря;

№249/250 Киев – Ивано-Франковск, Черновцы отправляться из Киева с 23 декабря по 11 января, кроме 31 Декабря. Обратно – с 24 декабря по 12 января, кроме 31 Декабря;

№259/260 Суммы, Киев – Ворохта будет отправляться через день из Сум с 24 декабря по 10 января. Обратно – с 25 декабря по 11 января;

№123/124 Киев – Одесса будет отправляться из Киева 29, 30 декабря и 2, 3, 8, 9 января. Обратно-29, 30 декабря и 2, 3, 8, 9 января;

№211/212 Киев – Львов будет отправляться через день из Харькова с 24 декабря по 10 января. Обратно – с 25 декабря по 11 января;

№167/168 Львов – Одесса будет отправляться из Львова 29, 30 декабря и 3, 9 января. Обратно-29, 30 декабря и 3, 9 января;

№238/237 киев – Ужгород будет отправляться через день из Одессы с 24 декабря по 9 января. Обратно – с 25 декабря по 10 января;

№201/202 Ковель – Киев будет отправляться из Ковеля 23, 27 декабря и 2, 9 января. Из столицы – 24, 30 декабря и 5 января;

№197/198 киев – Ковель- Киев будет отправляться из Ковеля 30 декабря и 3, 9 января. Из столицы-30 декабря и 3, 9, 10 января.

Расписание удлиненных маршрутов

УЗ продлила следующие маршруты:

№75/76 Кривой Рог-Киев к Хмельницкому;

№779/780 Сумы-Киев в Виннице;

№57/58 Киев-Яремча в Ворохту.

Увеличена периодичность курсирования поезда № 757/758 Киев – Могилев-Подольский. В период Новогодних праздников состав будет отправляться из столицы 27, 30 декабря и 3 января. Обратно-28, 31 Декабря и 4 января.

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