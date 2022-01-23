В Украине обнародовали ограничения, которые будут действовать в аптеках страны в рамках программы “еПоддержка”. Стало известно, на какие лекарства можно будет потратить “1000 гривен Зеленского” и что останется под запретом

С 24 января 2022 года вакцинированные от коронавируса граждане Украины, которым исполнилось 60 лет, смогут потратить “ковидную тысячу” на покупку медикаментов. Однако, как оказалось, далеко не все товары и препараты будут доступны в рамках программы “еПоддержка”.

Как сообщили в пресс-службе МОЗ, украинцы не смогут расплатиться “1000 гривен Зеленского” за медикаменты с недоказанной эффективностью. Например, диетические добавки придется покупать за свой счет. Кроме того, в аптеке на “ковидную тысячу” нельзя купить медицинские приборы (ингаляторы, тонометры и т.п.) и косметические средства. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Лекарства, разрешенные Минздравом к применению в Украине, вакцинированное украинцы в возрасте от 60 лет смогут приобрести на деньги за вакцинацию как в обычных, так и в интернет-аптеках. Неважно, есть у человека рецепт от врача или нет. Возможность расплатиться в аптеке “ковидной тысячей” от этого не зависит.

“Банки будут проверять возраст человека на момент выплаты. Когда именно вы оформили карту – не важно. Главное, чтобы на момент покупки лекарств вам уже исполнилось 60 лет. Напомню, что главным условием участия в программе является “Зеленый” COVID-сертификат” , – уточнил глава Минцифры Михаил Федоров.

Уже со следующей недели: украинцы 60+ смогут потратить COVID-тысячу на лекарства