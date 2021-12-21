На что украинцы активно тратят “ковидную“ 1000 гривен

Украинцы, которые получили по тысяче гривен за вакцинацию в рамках программы “єПідтримка”, уже потратили 134 миллиона гривен за несколько дней. Активнее всего вакцинированные граждане тратят “ковидную” 1000 гривен на книги, билеты в кинотеатры и ж/д билеты

По словам премьера Дениса Шмыгаля, на получение “ковидной” тысячи за вакцинацию зарегистрировались уже 4 миллиона человек.

Выплачивать деньги на виртуальные карты первым начал Monobank (с 16 декабря), позже к нему присоединились ПриватБанк, Альфа-Банк, Ощадбанк, А-Банк, Укргазбанк. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.YA

Потратить 1000 гривен можно в течение 4 месяцев после их начисления. Те, кто подал заявку до Дня Святого Николая, получат свои деньги до Нового года.

Деньги можно использовать на покупку книг, билетов в театр, на концерт, в кинотеатр или в музей, билетов на любой вид транспорта в пределах Украины, абонемент в спортзал. С 1 января лица старше 60 лет смогут также потратить деньги на приобретение лекарств в аптеках.

На сегодняшний день средства начислены тем, кто подал заявку на портале “Дия”. Получить “тысячу Зеленского” не через “Дию” ориентировочно станет возможно во второй половине 2022 года.

“Ковидная” тысяча на лекарства: кто и когда сможет купить