Могут ли лишить субсидии, если у гражданина резко выросли доходы

Украинцы получили помощь на отопительный сезон 2021-2022 гг. Могут ли лишить субсидии тех, у кого доходы резко вырастут

“Льготу” отберут только после отключения отопления.

Об этом заявила министр социальной политики Украины Марина Лазебная, сообщает пресс-служба ведомства. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте OBOZREVATEL

“Если человеку назначили субсидию на определенный сезон, то в течение этого периода автоматически из-за роста доходов субсидии не лишат. Рост доходов повлияет на то, назначат ли помощь от государства на следующий сезон”, – объяснила министр.

Дело в том, что субсидия в Украине рассчитывается дважды в год – отдельно на отопительный и не отопительный сезоны. Для расчета размера субсидии учитываются такие доходы:

при назначении субсидии в мае – за второе полугодие предыдущего года (т.е. в мае-2022 это будут июль-декабрь 2021 года);

при назначении в октябре – за первые 6 месяцев текущего года (т.е. в октябре-2022 проанализируют доходы за январь-июнь того же года);

при назначении субсидии не с начала сезона – за 2 ближайших квартала к дате обращения (т.е. если обратиться за субсидией в декабре-2021, учтут доходы за апрель-сентябрь того же года).

Автоматический перерасчет субсидии в течение сезона возможен только в случае изменения тарифов ЖКХ. Во всех других случая перерасчет запрашивает сам получатель. Размер субсидии могут пересмотреть в таких случаях:

если работавший пенсионер уволится, а его доход уменьшится с момента расчета субсидии;

если получатель сам документально подтвердит, что его доходы изменились с момента назначения помощи.

Оформить субсидию можно через Дія

С ноября 2021 года для оформления субсидии онлайн нужно подать заявку на портале Дія и подписать своей электронной подписью. Также необходимо будет загрузить несколько сканов или фото документов.

В Минцифре уверяют: на заполнение заявки уйдет не более 30 минут. Само же заявление автоматически поступит в органы соцзащиты, которые и назначают субсидии.

Кроме того, субсидия на большинство видов ЖКХ будет продлеваться автоматически. Однако только если жизненные условия получателя не изменились.

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