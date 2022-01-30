Основные операторы мобильной связи – Киевстар, Vodafone и LifeCell – рискуют потерять большую часть своих клиентов из-за конкурента. Мобильный оператор LycaMobile вытесняет соперников чрезвычайно низкими тарифами

Один из самых популярных пакетов LycaMobile стоит только от 40 гривен. И он завоевывает все большую популярность среди пользователей, которым не так важен мобильный интернет вне дома, как постоянная связь со всеми действующими в Украине операторами. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Название привлекательного дешевого тарифа – “Все в одном S”.

В стоимость этого пакета входит такой “джентльменский” набор услуг:

безлимитные звонки на LycaMobile;

650 минут на номера других операторов;

неограниченные звонки на LycaMobile в 21 страну мира;

50 SMS;

8 Гб интернета.

Такой тариф чрезвычайно удобен абонентам, которым некогда бродить по просторам интернета, однако нужно постоянно быть на связи с деловыми партнерами и просто с близкими людьми.

Стоит такой тарифный план от 40 гривен в месяц. Его цена варьируется в зависимости от того, покупает ли абонент услугу помесячно или сразу “оптом” – на год. Если абонент выбирает помесячную оплату, стоимость тарифа составит 50 гривен. Если же предоплата вносится за 3, 6 или 12 месяцев, то стоимость пакета будет соответственно 45, 42,5 и 40 гривен в месяц. Таким образом, годовая связь будет стоить всего 480 гривен.

Ни Киевстар, ни Vodafone и ни lifecell такие дешевые тарифные планы не предлагают. Следовательно, им есть о чем задуматься.

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