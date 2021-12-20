Обычный лук в скором времени может стать для украинцев деликатесом. Учитывая, какими темпами растет его стоимость, уже к Новому году цена на лук может подскочить до 20 гривен за килограмм. Чуть больше стоит в торговых сетях кило заморских бананов

К середине декабря средняя цена на лук в крупнейших торговых сетях столицы выросла до 13 гривен, тогда как еще в конце ноября она стоила 10. То есть, всего за две недели стоимость килограмма лука выросла на 3 гривны. И речь идет только о средней цене. А некоторые супермаркеты сегодня уже продают лук по цене выше 15 гривен. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA

“Индекс потребительских цен на лук в декабре 2021 года составляет 118,76%. По сравнению с предыдущим месяцем они увеличились на 18,76%”, – подсчитали эксперты.

По сравнению с серединой месяца по состоянию на 19 декабря цены на этот овощ стали еще выше.

Сейчас в киевских супермаркетах установились следующие цены на лук:

“Сільпо” – 15,3 грн/кг (+4,18 грн/кг по сравнению с концом ноября)

Metro – 14 грн/кг (+1,5 грн/кг);

Novus – 15,49 грн/кг (+4,5 грн/кг);

АТБ – 11,89 грн/кг (+1 грн/кг).

То есть, в двух торговых сетях цена на лук уже преодолела психологическую отметку в 15 гривен и пошла выше. Если она будет продолжать расти такими темпами, то к Новому году стоимость лука достигнет 20 гривен. Скорее всего, так и будет. Ведь перед новогодними праздниками все цены на продукты пускаются в галоп.

При этом еще недавно эксперты утверждали, что несмотря на плохой урожай в этом году рынок лука уже стабилизировался. Поэтому большого роста цен ждать уже не стоит. Мол, сейчас украинский рынок заполнен недорогим и качественным продуктом из Казахстана.

Однако этот прогноз не оправдался. То ли Казахстан снизил поставки этого овоща в Украину. То ли жадность импортеров и розничных торговцев возобладала. Следовательно, цена на лук растет – и чем дальше, тем быстрее.

Какие продукты подорожают больше всего к Новому году