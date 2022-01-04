Кутья к Рождеству: ТОП-5 традиционных рецептов

Приближается долгожданный цикл новогодне-рождественских праздников, которые невозможно представить без кутьи и всевозможных вкусностей. ТОП-5 традиционных рецептов этого блюда из разных частей нашей страны

КУТЬЯ ПО-КИЕВСКИ

Ингредиенты:

Пшеница

Мак

Орехи

Изюм

Мед

Способ приготовления:

Замочите на ночь стакан пшеницы, а утром ее надо поставить вариться на небольшом огне. Затем добавьте перетертые 100 гр мака, измельченные орехи и промытый изюм. Напоследок смешайте и добавьте теплый растопленный мед.

КУТЬЯ ПО-ЧЕРКАССКИ

Ингредиенты:

Перловка

Мак

Орехи

Изюм

Сушеные ягоды

Способ приготовления:

Сначала сварите перловку, растолките орехи, обдайте изюм кипятком и измельчите орехи. Перед подачей блюда надо смешать все вышеупомянутое, кроме мака.

Последний советуем развести с медом и теплой кипяченой водой. Когда каша уже будет в тарелках, то ее надо залить заправкой. Если же вы хотите усилить вкус, то добавьте сушеные ягоды.

КУТЬЯ ПО-ПОЛТАВСКИ

Ингредиенты:

Пшеница или пшеничная крупа

Сладкий узвар (из чернослива, груш или яблок)

Способ приготовления:

Пшеницу или пшеничную крупу нужно залить холодной водой в пропорциях ½ и варить ее на небольшом огне. Напоследок добавьте к сваренной каше взвар, чтобы консистенция напоминала густой суп.

КУТЬЯ ПО-ЖИТОМИРСКИ

Ингредиенты:

Пшеница или перловка

Мак

Изюм

Орехи

Курага

Виноградный сок

Мед

Сладкое красное вино

Способ приготовления:

Возьмите холодную воду и залейте ею на 30 мин пшеницу или перловку. Затем ее надо отцедить, залить кипятком и варить до готовности на небольшом огне.

Параллельно нужно растереть мак, запарить на 30 мин изюм, перемолоть орехи и курагу. Все это добавляется к сваренному и дополняется виноградным соком, ложкой меда и красным вином.

КУТЬЯ ПО-ЛУГАНСКИ

Ингредиенты:

Рис

Мак

Сахар

Мед

Цукаты

Способ приготовления:

Сварите рис и параллельно перетрите мак, куда надо добавить 2-3 чайные ложки сахара. Далее надо охладить рис и добавить к нему мак, изюм, мед, орехи и цукаты.

ТОП-5 традиционных рецептов NNS узнал из сообщения на сайте Дивогляд