Кутья к Рождеству: ТОП-5 традиционных рецептов

Приближается долгожданный цикл новогодне-рождественских праздников, которые невозможно представить без кутьи и всевозможных вкусностей. ТОП-5 традиционных рецептов этого блюда из разных частей нашей страны
КУТЬЯ ПО-КИЕВСКИ
Ингредиенты:
- Пшеница
- Мак
- Орехи
- Изюм
- Мед
Способ приготовления:
Замочите на ночь стакан пшеницы, а утром ее надо поставить вариться на небольшом огне. Затем добавьте перетертые 100 гр мака, измельченные орехи и промытый изюм. Напоследок смешайте и добавьте теплый растопленный мед.
КУТЬЯ ПО-ЧЕРКАССКИ
Ингредиенты:
- Перловка
- Мак
- Орехи
- Изюм
- Сушеные ягоды
Способ приготовления:
Сначала сварите перловку, растолките орехи, обдайте изюм кипятком и измельчите орехи. Перед подачей блюда надо смешать все вышеупомянутое, кроме мака.
Последний советуем развести с медом и теплой кипяченой водой. Когда каша уже будет в тарелках, то ее надо залить заправкой. Если же вы хотите усилить вкус, то добавьте сушеные ягоды.
КУТЬЯ ПО-ПОЛТАВСКИ
Ингредиенты:
- Пшеница или пшеничная крупа
- Сладкий узвар (из чернослива, груш или яблок)
Способ приготовления:
Пшеницу или пшеничную крупу нужно залить холодной водой в пропорциях ½ и варить ее на небольшом огне. Напоследок добавьте к сваренной каше взвар, чтобы консистенция напоминала густой суп.
КУТЬЯ ПО-ЖИТОМИРСКИ
Ингредиенты:
- Пшеница или перловка
- Мак
- Изюм
- Орехи
- Курага
- Виноградный сок
- Мед
- Сладкое красное вино
Способ приготовления:
Возьмите холодную воду и залейте ею на 30 мин пшеницу или перловку. Затем ее надо отцедить, залить кипятком и варить до готовности на небольшом огне.
Параллельно нужно растереть мак, запарить на 30 мин изюм, перемолоть орехи и курагу. Все это добавляется к сваренному и дополняется виноградным соком, ложкой меда и красным вином.
КУТЬЯ ПО-ЛУГАНСКИ
Ингредиенты:
- Рис
- Мак
- Сахар
- Мед
- Цукаты
Способ приготовления:
Сварите рис и параллельно перетрите мак, куда надо добавить 2-3 чайные ложки сахара. Далее надо охладить рис и добавить к нему мак, изюм, мед, орехи и цукаты.
ТОП-5 традиционных рецептов NNS узнал из сообщения на сайте Дивогляд