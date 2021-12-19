Народный депутат от фракции “Слуга народа” Николай Тищенко убежден, что котлеты необходимо переименовать в “митболы”. Митбол в переводе с английского “мясной шарик”

Тищенко считает, что старое название уже устарело. Парламентарий отметил, что именно он, как представитель молодежи, должен задавать тренды в Украине. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте OBOZREVATEL

Тищенко заметил это в комментарии журналисту о своих любимых блюдах, передает Telegram-канал «Типичная Украина». Сам он считает “изюминкой” любого праздничного стола “митбол” “по-киевски”..

“У меня есть много любимых блюд. Вот если говорить о митболах, то самым вкусным блюдом любого стола – это митбол “по-киевски”, – указал Тищенко.

На уточнение собеседника называть популярное блюдо в меню любой хозяйки просто котлетами, как это принято в украинской традиции, Тищенко возразил, что в украинской традиции котлета – это митбол.

“Мы же молодежь, а молодежь всегда вносит новые тренды. И мы должны как украинская молодежь, которая во главе, в этом ее мощь, и она всегда диктует новые тренды”, – заключил нардеп.



Отметим, что котлета “по-киевски” – популярное блюдо, которое состоит из куриного филе, обжаренного в панировке и внутри завернут кусочек сливочного масла с зеленью.