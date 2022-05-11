Купоны, кравчучки, первые мобильные телефоны: чем запомнилось правление Леонида Кравчука

Вчера, 10 мая, после продолжительной болезни в возрасте 88 лет скончался первый президент независимой Украины Леонид Кравчук. Чем запомнилось украинцам правление Леонида Кравчука

Хотя президентство Кравчука длилось менее одного срока, первые годы независимости были чрезвычайно важными и надолго запомнились украинцам.

Об этом NNS узнал из сообщения на сайте ТСН.

Гиперинфляция и купоны

1993 года в Украине началась безумная инфляция. В обращении появились непривычные купюры:

2 тысячи рублей,

5 тысяч рублей,

10 тысяч рублей,

20 тысяч рублей,

500 тысяч рублей,

1 миллион рублей.

Наверняка каждый украинец тогда стал «миллионером», однако стоимость этих денег была мизерной. Граждане были вынуждены ходить в магазины с огромными сумками или чемоданами. Цены даже на продукты исчислялись в сотнях тысяч.

«Кравчучка»

В целом первые годы независимости были экономически тяжелыми: инфляция, безработица, хаотичная приватизация, разгул преступности (так называемый «рэкет»).

Именно тогда в словаре и хозяйствах украинцев появилась «кравчучка». Это шутливое название разновидности ручной тележки для перевозки грузов. Именно в период правления Кравчука появилась мелкая торговля («челноки»), которая приобрела массовый характер.

Сам Кравчук не считал своего «тезку» чем-то негативным.

«Тот, кто в 90-е ездил с кравчучкой, сейчас имеет свой бизнес, а кто бегал с флагом, тот бегает с ним и до сих пор», — прокомментировал он в интервью журналу «Пропозиція» 2013 года.

Мобильная связь

Именно Леонид Кравчук стал первым абонентом мобильной связи в Украине 29 лет назад.

Кравчук сделал стартовый звонок с мобильного в Украине в 1993 году. «Мне было 65 лет. Я впервые в жизни держал в руках мобильный телефон. А сейчас уже дети фактически рождаются с мобильным телефоном – а прошло немного времени», — рассказывал президент.

«Я подумал, что надо набрать наиболее далекую страну, где есть знакомые мне люди. Говорю, ну давайте с послом Украины в США», — вспоминал Кравчук и отмечал, что не мог поверить в такие звонки.

Будапештский меморандум

Будапештский меморандум 1994 года о передаче Москве третьего по мощности в мире ядерного арсенала после распада Союза, оказался на территории Украины, формально подписывал уже его преемник Кравчука Леонид Кучма.

Но именно при каденции первого президента велись переговоры. Как следствие — Украина отказалась от ядерного оружия взамен на устные «гарантии безопасности», в том числе и от России, не были реализованы.

Сам Кравчук так комментировал отказ от ядерного оружия: «Ядерное оружие, находившееся на территории Украины, была чужой». «Кнопка» в России, производство в России. Мы ничего не могли сделать с этим оружием», — говорил он в августе 2011 года.

«Бежать между капельками»

«Бежать между капельками дождя» – шутка, которую придумали украинцы о пути первого президента в политике.

В анекдоте Леонид Кравчук, Борис Ельцин и Джордж Буш-старший должны перебежать с одного здания в другое под проливным дождем. Президенты России и США промокли, а украинский президент остался абсолютно сухим.

«А я осторожно, между каплями», — пояснил он.

ВВС приводит такую историю из политической жизни Кравчука. Однажды, еще до провозглашения независимости, он пришел на заседание Народного движения.

Там ему предложили повесить на лацкан пиджака значок с трезубом. Леонид Макарович, однако, маленький трезубец принимает, вешает рядом с красным значком депутата Верховного совета УССР, но, садясь на кресло в президиуме, снимает пиджак и вешает на спинку кресла.

За свою осторожность и тактичность в народе Кравчука еще называли «хитрым лисом».

Скончался первый президент Украины Леонид Кравчук

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