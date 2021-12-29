Кто стал лучшим футболистом чемпионата Украины в 2021 году?

ТОП-10 рейтинга игроков украинской Премьер-лиги по футболу 2021 года. Кто стал лучшим футболистом
Форвард Днепра-1 Артем Довбик назван лучшим футболистом украинской Премьер-лиги 2021 года. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте НВспорт.
В голосовании игроков и тренеров команд высшего дивизиона страны 24-летний нападающий набрал 245 баллов.
Второе место занял вингер киевского Динамо Виктор Цыганков, третье – его одноклубник Николай Шапаренко.
Вот как выглядит топ-10 рейтинга:
1. Артем Довбык (Днепр-1) – 245 баллов
2. Виктор Цыганков (Динамо) – 178
3. Николай Шапаренко(Динамо) – 173
4. Виталий Буяльский (Динамо) – 161
5. Оливье Тилль (Ворскла) – 111
6-7. Николай Матвиенко(Шахтер) – 63
6-7. Дмитрий Потрошитель(Ворскла) – 63
8. Алан Патрик(Шахтер) – 40
9. Илья Забарный(Динамо) – 37
10. Александр Пихалонок (Днепр-1) – 27
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