Кто стал лучшим футболистом чемпионата Украины в 2021 году?

ТОП-10 рейтинга игроков украинской Премьер-лиги по футболу 2021 года. Кто стал лучшим футболистом

Форвард Днепра-1 Артем Довбик назван лучшим футболистом украинской Премьер-лиги 2021 года. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте НВспорт.

В голосовании игроков и тренеров команд высшего дивизиона страны 24-летний нападающий набрал 245 баллов.

Второе место занял вингер киевского Динамо Виктор Цыганков, третье – его одноклубник Николай Шапаренко.

Вот как выглядит топ-10 рейтинга:

1. Артем Довбык (Днепр-1) – 245 баллов

2. Виктор Цыганков (Динамо) – 178

3. Николай Шапаренко(Динамо) – 173

4. Виталий Буяльский (Динамо) – 161

5. Оливье Тилль (Ворскла) – 111

6-7. Николай Матвиенко(Шахтер) – 63

6-7. Дмитрий Потрошитель(Ворскла) – 63

8. Алан Патрик(Шахтер) – 40

9. Илья Забарный(Динамо) – 37

10. Александр Пихалонок (Днепр-1) – 27

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