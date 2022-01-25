В правительстве хотят предоставить право покупать лекарства по программе “еПоддержка” не только пенсионерам

Право покупать лекарства за “1000 Зеленского” хотят предоставить также лицам с инвалидностью первой группы. Как сообщается на сайте главы государства, об этом шла речь на селекторном совещании по противодействию распространения COVID-19. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Рупор.

В частности, премьер-министр Денис Шмигаль напомнил, что с сегодняшнего дня люди старше 60 лет смогут использовать 1 тыс. грн, предоставленных государством в рамках программы “еПоддержка”, на покупку лекарств.

Кроме того, по его словам, Минсоцполитики совместно с Минцифрами работают над возможностью расширения программы “еПоддержка” и на другие группы населения.

“Рассматривается возможность разрешить использование этих средств на лекарства для лиц с инвалидностью первой группы, независимо от возраста”, – идет речь в сообщении.

Отмечается, что сейчас уже более 7,5 млн граждан получили выплаты в рамках этой программы.

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