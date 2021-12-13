Кто из украинцев в 2022 году получит доплаты к пенсии

В 2022 году пенсионеров ожидают доплаты к пенсии. Это связано не только с индексацией, запланированной на март следующего года

Так, премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook анонсировал, что в 2022 году минимальные пенсионные выплаты украинцам старше 70 лет составят 3 тыс. грн. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Главком

А министр социальной политики Марина Лазебная поясняла, что такие минимальные выплаты положены тем пенсионерам, страховой стаж которых составит 35 лет и 30 лет для мужчин и женщин соответственно.

На осень следующего года планируется доплата людям в возрасте от 70 до 75 лет в размере 300 гривен ежемесячно, как это ранее было сделано для пенсионеров 75−80 лет (с осени 2021 года им доплачивают по 400 гривен) и старше 80 лет (им доплачивают по 500 гривен с 2020 года).

В июле увеличатся минимальные и максимальные пенсии неработающим пенсионерам в связи с ростом прожиточного минимума для утративших трудоспособность до 2 027 гривен. А в октябре до 6 700 гривен увеличится минимальная зарплата, что повлечет за собой рост минимальной пенсии для людей в возрасте 65+ со страховым стажем 30 и 35 лет для женщин и мужчин соответственно.

А на декабрь 2022 года запланировано второе за год увеличение прожиточного минимума, что повлечет за собой и рост минимальных пенсий.

Напомним, что с 1 января 2022 года запланировано повышение пенсии участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Эти пенсии будут исчисляться исходя из пятикратного размера минимальной заработной платы на 1 января соответствующего года.

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