Кто из украинцев может получить «карантинные» 8000 грн через “Дия“

Украинцы могут до 15 декабря включительно успеть получить свои “карантинные” 8000 грн через портал “Дия”

Речь идет о физлицах-предпринимателях, которые неправильно указали информацию про свой банковский счет. И деньги им до сих пор не пришли на карту. Таким гражданам правительство дало второй шанс. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA

Заявители должны повторно через портал “Дия” указать свои правильные реквизиты и Ощадбанк перечислит на банковский счет 8000 грн материальной помощи.

Напомним, что ФОПы, зарегистрированны в “красной” эпидемической зоне и пострадавшие от карантинных запретов, с 19 апреля 2021 года получили право на получение финансовой компенсации.

Выплата 8000 гривен происходит единоразово. Претендовать на данную сумму могут ФОПы и наемные работники из узкого списка направлений бизнеса:

розничная торговля (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами);

временное размещение;

деятельность по обеспечению блюдами и напитками;

демонстрация фильмов;

деятельность в области творчества, искусства и развлечений;

деятельность в сфере спорта, организация отдыха и развлечений.

Заявления от претендентов на “карантинные” 8000 гривен принимались в апреле через “Дию”. В них нужно было указать ФИО, данные паспорта, регистрационный номер предпринимателя, адрес регистрации, номер банковского счета в формате IBAN и подтвердить согласие на обработку данных.

Те, кто допустил ошибки в указании реквизитов банковского счета, не смогли получить деньги. До 15 декабря такие предприниматели имеют время исправить данные и получить на карту свои деньги.

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